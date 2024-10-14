Утром 14 октября Пермь встала в 9-балльных пробках

«Вот из-за таких людей я и опоздал в техникум, спасибо», «Сегодня все опоздали! Спасибо “добрым” людям! Чтобы мы без вас делали», «Над вводить приличные штрафы за создание таких ситуаций», — такие комментарии оставляли пермяки в соцсетях.