Утром 14 октября Пермь встала в 9-балльных пробках

Утром 14 октября жители Перми застряли в 9-балльных пробках. По данным сервиса «Яндекс Карты», на Коммунальном мосту произошло две аварии. Пермяки оставляют гневные комментарии и в соцсетях, «благодаря» виновников аварии за «хорошее» начало дня.
«Вот из-за таких людей я и опоздал в техникум, спасибо», «Сегодня все опоздали! Спасибо “добрым” людям! Чтобы мы без вас делали», «Над вводить приличные штрафы за создание таких ситуаций», — такие комментарии оставляли пермяки в соцсетях.
В Дептрансе сообщили, что из-за ДТП автобусы маршрутов № 6, 7, 15, 20, 33, 35, 41, 46, 49, 53 и 60 встали в пробке, создавая для пермяков дополнительное препятствие на итак загруженных участках дороги. В департаменте транспорта сообщили, что отставание автобусов может превысить 20 минут.