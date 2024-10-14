Традиционные школьные ярмарки собирают гостей во Владивостоке

В октябре во Владивостоке проходят традиционные осенние ярмарки в школах. Как сообщает пресс-служба администрации города, учащиеся вместе с родителями готовят к продаже разнообразные товары. Это включает домашнюю выпечку, изделия ручной работы, рисунки и лимонады.
Ярмарка «Дары осени и семейные традиции», приуроченная к Году семьи, прошла в пятницу, 11 октября, в школе № 32. На школьном дворе были организованы прилавки с различными товарами. Директор школы Павлина Проживина отметила, что подготовка к ярмарке начинается еще летом. На прилавках можно было увидеть не только выпечку, но и урожай овощей, который ученики вырастили вместе с родителями. Также были представлены поделки, такие как рисунки и украшения ручной работы.
В эти выходные, 12 и 13 октября, в школе № 22 прошла еще одна ярмарка. Посетители могли приобрести свежую выпечку и поделки, а также участвовать в мастер-классах. Гостям представили праздничный концерт и дефиле под названием «Экомода». В прошлом году данное мероприятие объединило детей, педагогов и родителей, а также жителей микрорайона; вход был свободным. Вырученные средства направлялись на нужды школы и благотворительность. Первая осенняя ярмарка в школе № 22 состоялась ещё в 2016 году и сразу же завоевала популярность среди участников. С тех пор такие ярмарки в школе проводятся ежегодно. Перерыв был сделан только в 2020 году из-за ограничений на массовые мероприятия. Ярмарка носит название Покровской, поскольку проходит в день Покрова Пресвятой Богородицы — важного православного праздника. Особенностью данного мероприятия является использование ярмарочной валюты — скоморошины.
Школьные ярмарки в России представляют собой уникальное явление, позволяющее ученикам и их родителям выставлять на продажу продукты и изделия, приготовленные своими руками. Эти мероприятия способствуют развитию творческих навыков у детей и поддерживают местные сообщества. В Приморском крае они пользуются большой популярностью, что свидетельствует о высокой вовлеченности местных жителей в совместные инициативы.