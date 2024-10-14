Традиционные школьные ярмарки собирают гостей во Владивостоке

В эти выходные, 12 и 13 октября, в школе № 22 прошла еще одна ярмарка. Посетители могли приобрести свежую выпечку и поделки, а также участвовать в мастер-классах. Гостям представили праздничный концерт и дефиле под названием «Экомода». В прошлом году данное мероприятие объединило детей, педагогов и родителей, а также жителей микрорайона; вход был свободным. Вырученные средства направлялись на нужды школы и благотворительность. Первая осенняя ярмарка в школе № 22 состоялась ещё в 2016 году и сразу же завоевала популярность среди участников. С тех пор такие ярмарки в школе проводятся ежегодно. Перерыв был сделан только в 2020 году из-за ограничений на массовые мероприятия. Ярмарка носит название Покровской, поскольку проходит в день Покрова Пресвятой Богородицы — важного православного праздника. Особенностью данного мероприятия является использование ярмарочной валюты — скоморошины.