В Омске обсудят проект застройки территории ТЭЦ-1

Сегодня в Омске пройдет обсуждение проектов застройки исторической части Омска, где ранее располагалась ТЭЦ-1. Напомним, что в планах мэрии использовать территорию под многоэтажную застройку. Проект, разработанный архитектурным бюро ASADOV, предусматривает строительство высотки на стрелке Оми и Иртыша, которая должна стать визитной карточкой обновленного квартала.
Глава бюро Александр Асадов подчеркнул, что проект соответствует мировым тенденциям и включает в себя здание высотой до 25 метров. Кроме того, эскизы демонстрируют новый пешеходный мост через Омь, который должен стать частью благоустройства территории.
Общая площадь земельного участка составляет 28 024 кв. м, площадь помещений МКД — 73 130 кв. м, а площадь застройки — 11 300 кв. м.
Идея застройки территории ТЭЦ-1 обсуждается уже три года. Ранее предлагалось преобразовать здание ТЭЦ в общественный центр и построить рядом три жилых дома. Однако мэрия и омские архитекторы отклонили этот проект, считая, что он нарушит исторический облик центра города.
Новый проект пока также находится на стадии обсуждения. Многие омичи считают, что высотки в центре Омска не подходят под малоэтажную застройку, другие считают, что это осовременит облик города. Начало градостроительного совета запланировано на сегодня на 16 часов.