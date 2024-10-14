В Челябинске создали комплекс для поиска дефектов в стеклянных изделиях

ЧЕЛЯБИНСК, 14 октября. /ТАСС/. Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) создали первый в России программный комплекс на основе искусственного интеллекта, который способен находить дефекты в стеклянных изделиях. Новинка предназначена для промышленных предприятий, где производятся такие изделия сложной формы, она позволяет оценивать уровень их качества прямо на конвейере, сообщил ТАСС старший преподаватель кафедры «Прикладная математика и программирование» ЮУрГУ Владимир Сурин.
«В промышленности существуют методы обнаружения дефектов плоского стеклянного проката, которые на искривленных поверхностях не работают. В этом заключалась научная и производственная проблема. Мы ее успешно решили, первыми в России создали программный комплекс, который увеличивает контрастность и на основе нейросетей ищет нехарактерные включения», — сказал собеседник агентства.
По его словам, система прошла успешное тестирование на одном из предприятий региона.
Сурин пояснил, что на первом этапе работы исследователи обучили нейросетевой алгоритм обнаруживать видимые дефекты размером в несколько миллиметров. «Мы пропускаем через объект лучи света, они преломляются на дефектах. Система получает Фурье-образы прозрачных объектов, анализирует и делает выводы об уровне качества. При этом мы совместили традиционные методы, которые используются на предприятиях, с математическими, до сих пор никто в мире не применял Фурье-образы для дефектоскопии в прозрачных макрообъектах со сложной геометрией», — отметил ученый.
Он добавил, что полученные результаты потенциально могут заинтересовать любое предприятие, выпускающее стеклянные изделия. Планируется внедрить новый метод в широкое производство к 2028 году.
ЮУрГУ сфокусирован на проектах в области цифровой индустрии, материаловедения и экологии. В 2021 году вуз победил в конкурсе по программе «Приоритет-2030». Университет выполняет функции проектного офиса Уральского межрегионального научно-образовательного центра, который создан для объединения потенциалов образовательных и научных организаций реального сектора Свердловской, Челябинской и Курганской областей по нацпроекту «Наука и университеты».