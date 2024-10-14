В Челябинске создали комплекс для поиска дефектов в стеклянных изделиях

Сурин пояснил, что на первом этапе работы исследователи обучили нейросетевой алгоритм обнаруживать видимые дефекты размером в несколько миллиметров. «Мы пропускаем через объект лучи света, они преломляются на дефектах. Система получает Фурье-образы прозрачных объектов, анализирует и делает выводы об уровне качества. При этом мы совместили традиционные методы, которые используются на предприятиях, с математическими, до сих пор никто в мире не применял Фурье-образы для дефектоскопии в прозрачных макрообъектах со сложной геометрией», — отметил ученый.