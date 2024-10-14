От питания до путешествий: цены в сентябре в Приморье показали рост

Не обошло стороной подорожание и сферу услуг: в сентябре на 1.3% увеличились расходы на образование, пассажирские перевозки и даже зарубежный туризм. В частности, обучение в вузах теперь на 3.4% дороже, профессиональное обучение — на 4.1%, а вот среднее образование и занятия для дошкольников подскочили в цене на 9.9% и 8.8%. Жить в студенческом общежитии стало на 9.6% дороже. Кроме того, выросла стоимость полета в салоне экономкласса — цена поднялись на 8.5%.