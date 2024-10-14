От питания до путешествий: цены в сентябре в Приморье показали рост

В сентябре текущего года потребительские цены в Приморье подскочили на 0.7% по сравнению с августом, а с прошлого года — на целых 8.7%. По данным Приморскстата, заметно поднялась стоимость сливочного масла и оливкового — цены на эти продукты взлетели на 3.5% и 4.2% соответственно. Какао и детские мясные консервы тоже не отстают, подорожав на 4.8% и 3.9% соответственно, сообщает ИА PrimaMedia.
Молочная группа продуктов тоже показала заметный прирост в цене. Сметана, творожные сырки и молоко стерилизованное подскочили в цене на 3.2%, 3.7% и 8.8% соответственно. Рыба и рыбные продукты тоже пошли вверх: лососевые породы теперь стоят больше на 3.4−3.6%.
А вот овощи удивили: в сентябре они подорожали на 9%, при этом картофель наоборот подешевел на 5.8%. Зелень, помидоры и огурцы тоже поднялись в цене на 5%, 11.5% и 36.1% соответственно. Не все фрукты пошли вверх: если за апельсины, лимоны и груши придется отдать на 2.1−3.6% больше, то виноград стал дешевле 8.9%.
Мясо птицы и колбасные изделия показали обратную тенденцию — их цены снизились на 2.2−3.6%. В области непродовольственных товаров изменения не так заметны, цены выросли всего на 0.4%. Хотя, стоит отметить, ювелирные изделия подорожали на 6.5%.
Не обошло стороной подорожание и сферу услуг: в сентябре на 1.3% увеличились расходы на образование, пассажирские перевозки и даже зарубежный туризм. В частности, обучение в вузах теперь на 3.4% дороже, профессиональное обучение — на 4.1%, а вот среднее образование и занятия для дошкольников подскочили в цене на 9.9% и 8.8%. Жить в студенческом общежитии стало на 9.6% дороже. Кроме того, выросла стоимость полета в салоне экономкласса — цена поднялись на 8.5%.