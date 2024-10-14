С 14 октября в Воронеже начинается отопительный сезон

Он начинается в столице Черноземья в понедельник, 14 октября, и для социальных объектов, и для многоквартирных домов.
Глава облцентра Сергей Петрин напомнил местным жителям, что запуск отопления в теплоэнергетической системе — непростой процесс. И занимает не менее двух недель. В это время регулируют тепловой режим и занимаются пусконаладкой.
— Во многом то, когда тепло появится в каждой квартире, зависит от слаженного взаимодействия всех профильных служб и ведомств. Координацией работ будет заниматься управление ЖКХ города, — пояснил градоначальник Сергей Петрин в своем телеграм-канале.