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С 14 октября в Воронеже начинается отопительный сезон

Мэр Воронежа, Сергей Петрин подписал постановление о старте отопительного периода.

Источник: AP 2023

Он начинается в столице Черноземья в понедельник, 14 октября, и для социальных объектов, и для многоквартирных домов.

Глава облцентра Сергей Петрин напомнил местным жителям, что запуск отопления в теплоэнергетической системе — непростой процесс. И занимает не менее двух недель. В это время регулируют тепловой режим и занимаются пусконаладкой.

— Во многом то, когда тепло появится в каждой квартире, зависит от слаженного взаимодействия всех профильных служб и ведомств. Координацией работ будет заниматься управление ЖКХ города, — пояснил градоначальник Сергей Петрин в своем телеграм-канале.

ЖКХ