В Минобороны объяснили, как в Беларуси получить разрешение на полет беспилотника

В случае отсутствия специальных разрешений полет беспилотника будет считаться нарушением правил использования воздушного пространства. За это предусмотрена административная ответственность.
На днях право применять оружие и специальные средства в отношении дронов наряду с военными и сотрудниками органов внутренних дел получили работники и других военизированных организаций.
Ростислав Давидюк уточнил, что инициировать БПЛА мгновенно, т. е. определить его принадлежность, законно он выполняет данный полет или нет, нельзя. Но сокращено время реагирования, т. е. «с использованием средств связи уточняется у центра единой системы организации воздушного движения информация о правомерности выполнения полета данным беспилотным летательным аппаратом в исследуемом районе».
В сентябре 2023 года в Беларуси был подписан указ «О государственном учете и эксплуатации гражданских беспилотных летательных аппаратов». Документ запретил физлицам ввоз, эксплуатацию и изготовление дронов, а также хранение беспилотников. Такое право теперь есть только у организаций и ИП в целях их предпринимательской и профессиональной деятельности с соблюдением требований законодательства.