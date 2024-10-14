В Минобороны объяснили, как в Беларуси получить разрешение на полет беспилотника

В сентябре 2023 года в Беларуси был подписан указ «О государственном учете и эксплуатации гражданских беспилотных летательных аппаратов». Документ запретил физлицам ввоз, эксплуатацию и изготовление дронов, а также хранение беспилотников. Такое право теперь есть только у организаций и ИП в целях их предпринимательской и профессиональной деятельности с соблюдением требований законодательства.