Ещё с четырёх улиц Владивостока убрали незаконно установленные гаражи

Все объекты, которые имели ценность, были вывезены на временную площадку хранения, в то время как остальное отправили на мусорный полигон. По информации пресс-службы администрации города, кроме того, на прошлой неделе с улиц Владивостока было убрано десять рекламных конструкций, установленных без согласования. Это касалось баннеров и вывесок на Уборевича, 17; Светланской, 193; Спортивной, 2а, стр. 4; Фадеева, 1 В, стр. 5; Невельского, 4 и Фадеева, 30б, стр. 6.