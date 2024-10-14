Ещё с четырёх улиц Владивостока убрали незаконно установленные гаражи

Во Владивостоке продолжается работа по ликвидации незаконных объектов. На минувшей неделе с улиц 1-й Флотской, 5-й Матроской, Лиственничной и Киевской были убраны металлические гаражи, установленные без разрешения. Представители муниципального дорожного предприятия «Содержание городских территорий» сообщили, что в ходе операции было демонтировано около 20 таких гаражей, расположенных по адресам: 1-я Флотская, 56; Киевская, 20; Лиственничная, 7 и 5-я Матроская, 21.
Все объекты, которые имели ценность, были вывезены на временную площадку хранения, в то время как остальное отправили на мусорный полигон. По информации пресс-службы администрации города, кроме того, на прошлой неделе с улиц Владивостока было убрано десять рекламных конструкций, установленных без согласования. Это касалось баннеров и вывесок на Уборевича, 17; Светланской, 193; Спортивной, 2а, стр. 4; Фадеева, 1 В, стр. 5; Невельского, 4 и Фадеева, 30б, стр. 6.
Специалисты городской администрации почти ежедневно проводят проверки для выявления незаконных объектов. Собственники за значительное время до демонтажа городскими службами уведомляются о необходимости освободить территории. В противном случае владельцы могут столкнуться со штрафами.
С начала октября администрация также активно занимается вывозом брошенных автомобилей. По информации городских властей, такие машины создают множество проблем: они затрудняют проезд экстренных служб и занимают общественные пространства. Кроме того, брошенные автомобили могут стать источником загрязнения и причиной возгораний.