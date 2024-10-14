Олбани
+8°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Затонском шоссе в Уфе в аварии с двумя иномарками пострадала 36-летняя женщина

В Уфе в ДТП с Opel Astra пострадала пассажирка Kia Rio
Источник: Комсомольская правда

В Уфе в ДТП с двумя иномарками пострадала женщина. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Авария случилась позавчера днем, 12 октября, на Затонском шоссе. 53-летний водитель за рулем Kia Rio столкнулся со стоящей в попутном направлении Opel Astra. От удара «Киа» врезалась в металлическое ограждение. В результате происшествия 36-летняя пассажирка «Рио» получила различные травмы, она обратилась в медицинское учреждение, и после оказания помощи ее отпустили.

По факту ДТП началось разбирательство.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.