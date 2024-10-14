На Затонском шоссе в Уфе в аварии с двумя иномарками пострадала 36-летняя женщина

Авария случилась позавчера днем, 12 октября, на Затонском шоссе. 53-летний водитель за рулем Kia Rio столкнулся со стоящей в попутном направлении Opel Astra. От удара «Киа» врезалась в металлическое ограждение. В результате происшествия 36-летняя пассажирка «Рио» получила различные травмы, она обратилась в медицинское учреждение, и после оказания помощи ее отпустили.