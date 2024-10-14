В Новосибирске разработали строительные материалы с низким углеродным следом

НОВОСИБИРСК, 14 октября. /ТАСС/. Ученые Климатического центра Новосибирского государственного университета (НГУ) разработали строительные материалы на основе отходов промышленности. Новые составы способны поглощать углекислый газ из атмосферы и вследствие этого минимизировать свой углеродный след, сообщили ТАСС в Минобрнауки РФ.
«Новые строительные материалы с низким углеродным следом разработали ученые Климатического центра Новосибирского государственного университета. При производстве этих материалов используются крупнотоннажные техногенные отходы горнодобывающей индустрии, строительной отрасли и энергетики», — сообщили в министерстве.
Среди отходов, которые находят применение для создания новых материалов, минеральное сырье, полученное в результате сноса зданий и сооружений, отвалы с карьеров и шахт по добыче полезных ископаемых, металлургические шлаки, а также золошлаковые отходы от сжигания угля на электростанциях. В Минобрнауки отметили, что новые бесцементные строительные материалы не только обладают гораздо меньшим углеродным следом, чем традиционный бетон, но и способны поглощать углекислый газ из атмосферы.
При изготовлении материалов используемое техногенное минеральное сырье подвергается высокоинтенсивному механическому измельчению, разделяется на различные фракции. В некоторых случаях применяются методы предварительной термической обработки в высокотемпературной печи или в камерах СВЧ-нагрева — в зависимости от назначения готовой смеси, которую ученые намерены получить. Далее минеральная сырьевая смесь смешивается с активатором на щелочной или кислотной основе. Как правило, она представляет собой водный раствор, который смешивается с твердой минеральной мелкодисперсной фазой. В результате образуется растворная смесь, твердение которой обеспечивает формирование керамико- или бетоноподобного материала.
Использование при производстве вяжущего вещества техногенного минерального сырья с высоким содержанием катионов кальция и магния, способных реагировать с диоксидом углерода, обеспечивает связывание CO2 с разработанными материалами.
В лабораторных условиях созданы опытные образцы материалов с использованием различных видов техногенных отходов с промышленных объектов страны. Из них можно формировать различные изделия. В настоящее время изготовлены образцы плитки, которую можно использовать в городской инфраструктуре, а также теплозвукоизоляционные материалы, они вполне могут конкурировать с изделиями на основе обыкновенных цементов по техническим качествам и имеют существенное преимущество с точки зрения углеродного следа.