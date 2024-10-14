Олбани
+8°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госстандарт запретил продавать известное белорусское постельное белье

Известное белорусское постельное белье запретил продавать Госстандарт.

Источник: Комсомольская правда

Госстандарт запретил продавать известное белорусское постельное белье. Подробности озвучили в пресс-службе ведомства.

В сообщении говорится, что под запрет попал комплект постельного белья двуспальный от бренда «СонМаркет» (указана модель 001−12), которое выпускается в Барановичах. В ведомстве отметили, что при проверке постельного белья показатель «устойчивость окраски к воздействию сухого трения» при норме не менее 3 баллов, составил 2−3 балла. Указанное белье запрещено продавать в Беларуси с 15 октября 2024 года.