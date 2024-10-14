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Омичи сняли редкое фото кометы Цзыцзиньшань

В Омском планетарии показали уникальное фото кометы Цзыцзиньшань на фоне летящего самолета
Источник: Комсомольская правда

В Омском планетарии показали редкое фото кометы Цзыцзиньшань на фоне летящего самолета.

«Курс самолета — на комету!!! Омск Планетарий 13.10.24», — подписал снимок директор Омского планетария Владимир Крупко.

Под фото омичи оставили восторженные комментарии, отметив, что комету действительно можно было заметить в ночном небе Омска.

Комета совершила свой ближайший подход к Солнцу (перигелий) 27 сентября 2024 года. А 13 октября 2024 года она максимально приблизилась к Земле, пролетев на расстоянии около 71 миллиона километров. Это было ее ближайшее сближение с нашей планетой за последние 80 000 лет.