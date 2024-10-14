Омичи сняли редкое фото кометы Цзыцзиньшань

Комета совершила свой ближайший подход к Солнцу (перигелий) 27 сентября 2024 года. А 13 октября 2024 года она максимально приблизилась к Земле, пролетев на расстоянии около 71 миллиона километров. Это было ее ближайшее сближение с нашей планетой за последние 80 000 лет.