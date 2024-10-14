Узбекистан занял второе место на чемпионате Азии по академической гребле в Самарканде

ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Сборная Узбекистана завершила чемпионат Азии по академической гребле в Самарканде с 12 наградами, заняв второе место в медальном зачете после Китая, сообщает Национальный олимпийский комитет.
Всего в копилке — 5 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых медали.
Золото:
- М2-: Д. Худойбердиев, Ф. Каримов;
- М8+: А. Турдиев, Д. Худойбердиев, Ш. Хамдамов, Е. Агафонов, Ф. Облакулов, Д. Давронов, Ф. Каримов, С. Хамрокулов.
Серебро:
- W2х: А. Пракатень, М. Тагматова;
- М1х: М. Маматкулов;
- М4х: Ж. Тургунов, Ш. Холмурзаев, М. Маматкулов, С. Сафаралиев.
Бронза:
- W8+: С. Абдурашидова, Б. Сатторова, Р. Каримова, Р. Сатторова, В. Перегудова, С. Кузимуродова, О. Сатторова, А. Сметуллаева;
- ЛW4х: Ш. Рахмонкулова, А. Драсутите, Ш. Журабоева, Е. Соловьёва.
Напомним, чемпионат Азии по академической гребле проходил с 10 по 14 октября в Самарканде. В состязании приняли участие более 300 гребцов из 13 стран.