Акимат Алматы призывает не паниковать: в городе прозвучат сирены

Согласно сообщению ведомства за 14 октября 2024 года, сейсмотренировка начнется с автоматического перехвата теле- и радиовещательных каналов, включения сиренно-речевых установок с сигналом «Внимание всем!», а также уведомления на телефон.
«После получения сигнала необходимо эвакуироваться из здания на открытую площадку».
По словам специалистов, основная цель сейсмотренировки — повышение уровня подготовки населения города к действиям в экстремальных ситуациях, отработка маршрутов эвакуации в безопасные места.
В заключении обращения жителей и гостей города просят не паниковать и принять активное участие в сейсмотренировке.