Ограничение движения по Рабочего Штаба с 18 октября 2024 введут из-за ремонта тепловой сети

Ограничение движения по Рабочего Штаба в Иркутске с 18 октября 2024 вводится из-за ремонтных работ на тепловой сети. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе администрации.
Ограничение движения по Рабочего Штаба в Иркутске с 18 октября 2024
— С 20:00 18 октября до 23:59 24 октября будет ограничено движение (сужение до двух полос) по улице Рабочего Штаба в районе пересечения с переулком Трубецкого, — рассказывают в пресс-службе мэрии.
Вот поэтому вводят ограничение проезда по Рабочего Штаба в Иркутске с 18 октября 2024. Водителей просят заранее продумывать свой маршрут и быть аккуратнее на дорогах.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре перекроют несколько улиц до 2025 года. Сейчас в городе работают сразу над тремя крупными проектами, связанными с реконструкцией трубопровода.