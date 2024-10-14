За месяц в Омске подорожали все марки бензина

По данным Омскстата, в сентябре этого года стоимость газового моторного топлива увеличилась на 4,65% по сравнению с предыдущим месяцем. Цена газа в среднем составляла 27,94 рубля за литр (+1,24 рубля).
Бензин марки АИ-92 в конце сентября обходился в среднем в 50,77 рубля за литр и увеличился в цене на 13 копеек. Бензин марки АИ-95 стоил 55,27 рубля, подорожав на 18 копеек. АИ-98 и АИ-100 стали дороже на 64 копейки, омичам приходилось за них платить в среднем по 76,31 рубля.
Кроме того, в прошлом месяце увеличилась стоимость дизельного топлива. Оно подорожало на 21 копейку и в среднем стоило 66,4 рубля.
Ранее омичам рассказывали, когда выгодно брать отпуск в следующем году. В 2025 году в России предусмотрено 247 рабочих, 118 выходных и праздничных дней. Традиционно, если праздничный день совпадает с выходным, он переносится на другой день.