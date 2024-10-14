За месяц в Омске подорожали все марки бензина

Бензин марки АИ-92 в конце сентября обходился в среднем в 50,77 рубля за литр и увеличился в цене на 13 копеек. Бензин марки АИ-95 стоил 55,27 рубля, подорожав на 18 копеек. АИ-98 и АИ-100 стали дороже на 64 копейки, омичам приходилось за них платить в среднем по 76,31 рубля.