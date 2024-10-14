Минобороны Беларуси сказало, как получить разрешение на полет беспилотника. Подробности в интервью СТВ сообщил начальник управления по использованию воздушного пространства Вооруженных Сил Ростислав Давидюк.
По его словам, любому полету БПЛА должно предшествовать разрешение органов единой системы. Представитель Минобороны подчеркнул, что если указанного разрешения не будет, то полет окажется с нарушением правил использования воздушного пространства, за что предусматривается административная ответственность.
Он добавил, что заявку на использование воздушного пространства следует подать не позднее чем за два часа до его использования. Давидюк акцентировал внимание на том, что на всей территории страны есть районы, организация полетов в которых требует дополнительной проработки. Он пояснил, что речь идет про получение дополнительного разрешения на использование воздушного пространства в запретных зонах.
Ранее представитель Минобороны сказал, как будут принимать решение о применении оружия к беспилотникам.
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