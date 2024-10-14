Минобороны Беларуси сказало, как получить разрешение на полет беспилотника

Он добавил, что заявку на использование воздушного пространства следует подать не позднее чем за два часа до его использования. Давидюк акцентировал внимание на том, что на всей территории страны есть районы, организация полетов в которых требует дополнительной проработки. Он пояснил, что речь идет про получение дополнительного разрешения на использование воздушного пространства в запретных зонах.