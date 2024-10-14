Улица Ленина в Новосибирске снова станет пешеходной на два месяца

Участок улицы Ленина в центре Новосибирска вновь станет пешеходным к Новому году. Об этом в понедельник, 14 октября на оперативном совещании в правительстве региона сообщил мэр Максим Кудрявцев, добавив, что украшать к главному празднику улицу Ленина, а также Первомайский и Театральный скверы и Красный проспект начнут уже 10 ноября.
«Создание праздничного образа этих территорий мы рассматриваем в качестве инвестиций в туристическую привлекательность города и всей Новосибирской области. Два месяца улица Ленина будет функционировать в качестве пешеходной», — заявил чиновник.
Портал VN.ru со ссылкой на информацию городской дирекции творческих программ уточняет, что улицу с 10 ноября Ленина закроют для машин, чтобы с 1 декабря там начала работать праздничная иллюминация. Пешеходный формат сохранится до 1 февраля 2025 года.
«Мы планируем перекрыть улицу Ленина, чтобы начать монтаж оборудования и открыться 1 декабря. До 1 февраля улица Ленина будет закрыта для транспорта. Ещё какое-то время уйдет на демонтаж», — сообщила изданию руководитель городской дирекции творческих программ Ирина Саркисян.
Напомним, в прошлом году участок Ленина до пересечения с Советской закрывали для машин с 17 ноября 2023 по 1 февраля 2024 года для проведения новогодних мероприятий и подготовки к ним. Исключение сделали для транспорта, задействованного в подготовке к празднику, а также для автомобилей скорой помощи, коммунальных и аварийно-спасательных служб, следующих по неотложным вызовам.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске определили поставщика дорожных ограждений для пешеходов.