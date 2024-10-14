Улица Ленина в Новосибирске снова станет пешеходной на два месяца

Напомним, в прошлом году участок Ленина до пересечения с Советской закрывали для машин с 17 ноября 2023 по 1 февраля 2024 года для проведения новогодних мероприятий и подготовки к ним. Исключение сделали для транспорта, задействованного в подготовке к празднику, а также для автомобилей скорой помощи, коммунальных и аварийно-спасательных служб, следующих по неотложным вызовам.