Набираем тазики: массовые отключения воды стартуют во Владивостоке — дата

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ на водоводе Д1200 в г. Владивосток 17 октября с 09:00 до 23:45 от холодного водоснабжения будут ограничены следующие некоторые адреса, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Tg-канал (18+) Приморского водоканала.
ВНС «Кирова»:
пр. 100 лет Владивостоку, 145, 145а, 147, 149, 151 153, 153а, 155; Амудсена, 6, 8, 10; Байдукова, 4, 4а, 4б, 6; Белякова, 5а, 7а; Енисейская, 1−11, 55, 2−10, 28а, 28б, 30, 32, 55; Каспийская, 1−15; Кирова, 5−23, 14−70, 25, 27−49, 112, 116; Магнитогорская, 3−27, 4−28; Обручева, 1, 4, 5, 6, 8, 11; Русская, 11-а, 15, 17, 17а, 19-а; Чапаева, 4−26; Чкалова, 5, 6−30, 11, 11б, 15, 17, 30/1, 30/2, 30/3.
ВНС «Иртышская»:
Волгоградская, 3−21, 21/1, 12−30; Волховская, 2, 26а, 27, 29, 31; Гамарника, 5−23; Героев Варяга, 2−10, 7, 11; Днепровская, 19, 98-В; Днепропетровская, 15−57, 16−38; Иртышская, 18, 26, 26-а, 26-б, 28-а, 30, 30-а, 32/1, 32/2, 32/3, 32/4, 40, 40-а, 40/2, 42, 44, 46, 48, 50; Иртышский пер., 5, 11. Карбышева; Корнилова, 15−23; Краснодонская, 2, 4, 6, 9, 11; Металлургическая, 1−27; Мичуринская, 3−23, 23а, 4; Невская, 33; Постышева, 33−49, 36−42; Тухачевского; Ульяновская, 2−12/3, 7; Уссурийский пер., 1; Шошина.
Также отключения ожидаются:
100 лет Владивостока, 150; Байдукова; Балтийская, 1−29, 2−30, 43; Биологический пер.; Взлетная; Географический пер.; Глинки, 27, 27 к2, 40−71; Каспийская, 13, 15; Крылатый пер.; Математический пер.; Небесный пер.; Облачный пер.; Пальчевского, 17; Пилотажный пер.; Полетаева, 6 В, 17, 23а; Радарный пер.; Серова, 22−28а, 35, 35а, 37, 45−51; Соколиный пер.; Цимлянская, 1−27, 2−50; Чапаева, 2д, 5−39; Черноморская, 18−24; Ясный пер.