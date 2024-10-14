Набираем тазики: массовые отключения воды стартуют во Владивостоке — дата

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ на водоводе Д1200 в г. Владивосток 17 октября с 09:00 до 23:45 от холодного водоснабжения будут ограничены следующие некоторые адреса, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Tg-канал (18+) Приморского водоканала.