Власти Челябинска заявили, что подали тепло в 100% жилых домов

В Челябинске по состоянию на 14 октября запущены 100% котельных. Теплоноситель подан в 100% многоквартирных домов, социальные учреждения также подключены на 100%. Информацию озвучил на аппаратном совещании начальник УЖКХ администрации Челябинска Вадим Храмцов. Также он рассказал, куда следует обращаться, если батареи остаются холодными.
— При запуске теплоносителя есть повторные локальные повреждения на теплосетях в частном секторе Ленинского и Металлургического районов. Сети поставлены во внеплановый ремонт, теплоноситель будет подан в ближайшее время, — говорит Вадим Храмцов. — В случае отсутствия отопления в отдельных квартирах гражданам необходимо подать заявку в свою управляющую компанию.
Отопительный сезон в Челябинске стартовал 1 октября.