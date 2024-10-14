Власти Челябинска заявили, что подали тепло в 100% жилых домов

— При запуске теплоносителя есть повторные локальные повреждения на теплосетях в частном секторе Ленинского и Металлургического районов. Сети поставлены во внеплановый ремонт, теплоноситель будет подан в ближайшее время, — говорит Вадим Храмцов. — В случае отсутствия отопления в отдельных квартирах гражданам необходимо подать заявку в свою управляющую компанию.