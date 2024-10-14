Очередей из фур нет на границе Беларуси с Польшей

МИНСК, 14 окт — Sputnik. Почти 1,3 тысячи большегрузов и более 200 легковушек стоят в очередях на границе Беларуси с сопредельными странами ЕС, свидетельствуют данные Погранкомитета республики.
В понедельник утром очереди из фур фиксируются только по двум направлениям — литовском и латвийском, а на границе Беларуси с Польшей очередей из грузовых автомобилей нет вообще.
На белорусско-литовской границе до сих пор отмечается самая большая очередь: в пункте пропуска «Каменный Лог» находится сейчас 530 грузовиков и 600 — в «Беняконях».
На погранпереходе «Григоровщина» на белорусско-латвийской границе машин не так много, там в настоящее время находится 150 фур.
Что касается очередей из легковых машин, то они фиксируются только на польском направлении. В ПП «Брест» сейчас насчитывается 210 легковушек.
Очередей из пассажирских автобусов не наблюдается ни на одном направлении.
Сопредельные с Беларусью страны Европейского союза — Польша, Литва и Латвия — на фоне обострения отношений постепенно стали закрывать контрольно-пропускные пункты на своих границах. В итоге на госгранице Беларуси и трех соседних стран Евросоюза работают только пять пунктов пропуска из 14.
Какие пункты пропуска сейчас закрыты, а какие действуют — смотрите в инфографике Sputnik.
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