Синоптики предупредили свердловчан о высокой пожарной опасности

Класс горимости леса по пятибалльной региональной шкале оценивается на четыре и пять. Напомним, ранее синоптики сообщали о потеплении в Свердловской области — температура на неделе, с 14 по 20 октября, может подниматься +10 градусов. При этом в МЧС по Свердловской области жителей региона предупредили о гололедице на дорогах.