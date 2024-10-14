Синоптики предупредили свердловчан о высокой пожарной опасности

В Свердловской области 14 октября объявлена высокая пожарная опасность. Об этом жителей региона предупредили синоптики.
— В северных районах Свердловской области местами сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность, — сообщают об опасных метеорологических явлениях Уральское УГМС.
Класс горимости леса по пятибалльной региональной шкале оценивается на четыре и пять. Напомним, ранее синоптики сообщали о потеплении в Свердловской области — температура на неделе, с 14 по 20 октября, может подниматься +10 градусов. При этом в МЧС по Свердловской области жителей региона предупредили о гололедице на дорогах.