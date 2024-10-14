НЦЗПД высказался о размещении списков должников на подъездах в Беларуси. Подробности рассказали в пресс-службе Национального центра защиты персональных данных.
В организации отметили, что распространение персональных данных направлено на ознакомление с ними неопределенного круга лиц. В качестве примера в НЦЗПД привели вывешивание списков неплательщиков на дверях подъездов, а также размещение информации на стендах в местах, которые открыты для массового посещения.
Также говорится, что предоставление персональных данных направлено на ознакомление с ними определенного лица или же круга лиц. К примеру, государственный орган в рамках своих полномочий по запросу организации направляет характеристику на сотрудника в момент трудоустройства. Или же в том случае, когда персональные данные размещаются в закрытом чате товарищества собственников.
В пресс-службе подчеркнули, что за незаконные распространения и предоставление персональных данных установлена ответственность.
Кстати, белорусы могут получить компенсацию из-за утечки своих персональных данных.
Тем временем МВД предложило ввести спецпаспорта безопасности для крупных ТЦ в Беларуси.
А еще мы узнали, что можно и нельзя делать на Покров Пресвятой Богородицы 14 октября, когда говорят «Зима приходит на Покров».