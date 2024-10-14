НЦЗПД высказался о размещении списков должников на подъездах в Беларуси

Также говорится, что предоставление персональных данных направлено на ознакомление с ними определенного лица или же круга лиц. К примеру, государственный орган в рамках своих полномочий по запросу организации направляет характеристику на сотрудника в момент трудоустройства. Или же в том случае, когда персональные данные размещаются в закрытом чате товарищества собственников.