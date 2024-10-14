Участок дороги в Карагандинской области закрыли из-за непогоды

Ранее сообщалось, что жители Карагандинской области недовольны затянувшимся ремонтом дороги в село Центральное Бухар-Жырауского района. Они опасались, что работы не завершат до наступления холодов. Более месяца назад дорожники начали там текущий ремонт полотна, нарезали ямы, и вот уже несколько недель дорога находится в таком состоянии.