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Новосибирский рыбак поймал из Оби рыбу — змею

Загадочный обитатель сибирской реки заинтересовал пользователей сети.

Источник: Соцсети

В сообществе любителей рыбалки Новосибирска появился снимок необычного существа, выловленного одним из местных жителей в реке Обь. Фотография, размещенная в группе «Рыбалка в Новосибирске» социальной сети «ВКонтакте», вызвала оживлённую дискуссию среди пользователей. Внешний вид существа, напоминающего одновременно змею и рыбу, породил множество предположений о его видовой принадлежности.

Некоторые комментаторы высказали версию о миноге. Однако, по информации новостного портала VN.ru, сотрудник Института систематики и экологии животных, Елена Ядренкина, опровергла это предположение. Специалист пояснила, что пойманное существо не относится к рыбам и носит название «семидырка», отличительной особенностью которого является большое количество отверстий на теле.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что рабочая неделя началась в Новосибирске с температуры в −8 градусов.

флора и фауна