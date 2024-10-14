Новосибирский рыбак поймал из Оби рыбу — змею

Некоторые комментаторы высказали версию о миноге. Однако, по информации новостного портала VN.ru, сотрудник Института систематики и экологии животных, Елена Ядренкина, опровергла это предположение. Специалист пояснила, что пойманное существо не относится к рыбам и носит название «семидырка», отличительной особенностью которого является большое количество отверстий на теле.