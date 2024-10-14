Новосибирский рыбак поймал из Оби рыбу — змею

В сообществе любителей рыбалки Новосибирска появился снимок необычного существа, выловленного одним из местных жителей в реке Обь. Фотография, размещенная в группе «Рыбалка в Новосибирске» социальной сети «ВКонтакте», вызвала оживлённую дискуссию среди пользователей. Внешний вид существа, напоминающего одновременно змею и рыбу, породил множество предположений о его видовой принадлежности.
Некоторые комментаторы высказали версию о миноге. Однако, по информации новостного портала VN.ru, сотрудник Института систематики и экологии животных, Елена Ядренкина, опровергла это предположение. Специалист пояснила, что пойманное существо не относится к рыбам и носит название «семидырка», отличительной особенностью которого является большое количество отверстий на теле.
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