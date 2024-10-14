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Гандболистки «Ростов-Дона» обыграли команду «Астраханочка»

Ростовские гандболистки одержали победу в матче с «Астраханочкой»

Гандболистки Ростова одержали победу в матче с командой «Астраханочка». Об этом сообщили на официальной странице команды. Матч проходил в донской столице 13 октября.

Игра была напряженной, наши спортсменки с первых минут матча показали сплоченность и стойкость. Алина Клишко смогла забросить семь мячей в ворота соперниц. По четыре года забили и капитан команды Юлия Манагарова, а также спортсменки Дарья Стаценко и Полина Кузнецова.

Наши гандболистки не оставили шанса на победу. Игра завершилась со счетом 36:21.