Гандболистки «Ростов-Дона» обыграли команду «Астраханочка»

Гандболистки Ростова одержали победу в матче с командой «Астраханочка». Об этом сообщили на официальной странице команды. Матч проходил в донской столице 13 октября.
Игра была напряженной, наши спортсменки с первых минут матча показали сплоченность и стойкость. Алина Клишко смогла забросить семь мячей в ворота соперниц. По четыре года забили и капитан команды Юлия Манагарова, а также спортсменки Дарья Стаценко и Полина Кузнецова.
Наши гандболистки не оставили шанса на победу. Игра завершилась со счетом 36:21.