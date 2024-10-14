Гандболистки «Ростов-Дона» обыграли команду «Астраханочка»

Игра была напряженной, наши спортсменки с первых минут матча показали сплоченность и стойкость. Алина Клишко смогла забросить семь мячей в ворота соперниц. По четыре года забили и капитан команды Юлия Манагарова, а также спортсменки Дарья Стаценко и Полина Кузнецова.