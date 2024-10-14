В Новосибирской области отмечается увеличение убыли населения

— С января по июль 2024 года в регионе родилось 14 534 ребёнка, умерло — 21924 человека. За аналогичный период 2023 года родилось 14935 детей, а умерло — 20732. В Новосибирской области за первый квартал текущего года умер 61 ребёнок в возрасте до года, — информируют на сайте.