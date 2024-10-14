Омичи заработали штрафов на 4 млн рублей за неправильное потребление воды

Так, самовольным считается пользование водоснабжением без договора, а также при нарушении сохранности контрольных пломб на задвижках, пожарных гидрантах или обводных линиях в границах ответственности абонента (при отсутствии на них приборов учета), либо при врезке абонента в водопроводную сеть до установленного прибора учета (тройник), в том числе при присоединении гибких шлангов к водоразборной колонке.