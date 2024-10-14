Омичи заработали штрафов на 4 млн рублей за неправильное потребление воды

В компании отметили, что самым частым нарушением водопотребления в Омской области стало самовольное подключение, а также самовольное пользование центральной системой водоснабжения. Только за три месяца специалисты компании зафиксировали 28 таких нарушений.
«Сумма нарушений за третий квартал 2024 года составляет более 4 миллионов рублей! Всего было зафиксировано 27 несанкционированных подключений, 13 вмешательств в работу приборов учета, 708 несоответствий показаний приборов учета», — заявили в «Омскоблводопроводе».
Так, самовольным считается пользование водоснабжением без договора, а также при нарушении сохранности контрольных пломб на задвижках, пожарных гидрантах или обводных линиях в границах ответственности абонента (при отсутствии на них приборов учета), либо при врезке абонента в водопроводную сеть до установленного прибора учета (тройник), в том числе при присоединении гибких шлангов к водоразборной колонке.
Самовольным подключением — присоединение при отсутствии договора или с нарушением его условий.
Незаконное пользование ресурсом является не только грубым нарушением законодательства о водоснабжении, но и влечет, в том числе снижение давления в системе водоснабжения, что сказывается на качестве водоснабжения добросовестных потребителей, также указали в компании.