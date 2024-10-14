Минчанки рожают первого ребенка почти в 30 лет

Белстат отметил, что в репродуктивном возрасте (от 15 до 49 лет) находилось 528,2 тысячи человек, или 48,5% от общей численности женщин. Также говорится, что в Минске на начало 2024 года проживало 908,3 тысячи совершеннолетних женщин. Это 55,9% от общего числа населения столицы в возрасте 18 лет и старше.