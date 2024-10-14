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Минчанки рожают первого ребенка почти в 30 лет

Белстат сообщил, что жительницы Минска рожают первого ребенка почти в 30 лет
Источник: Комсомольская правда

Минчанки рожают первого ребенка почти в 30 лет. Это следует из данных, подготовленных Национальным статистическим комитетом ко Дню матери 14 октября. Информация опубликована на официальном сайте ведомства.

Согласно данным, в 2023 году в Минске средний возраст женщин, которые родили первого ребенка, составил 29,8 года. Также сказано, что возраст женщин, родивших последующих детей, оказался 33,7 года.

Белстат отметил, что в репродуктивном возрасте (от 15 до 49 лет) находилось 528,2 тысячи человек, или 48,5% от общей численности женщин. Также говорится, что в Минске на начало 2024 года проживало 908,3 тысячи совершеннолетних женщин. Это 55,9% от общего числа населения столицы в возрасте 18 лет и старше.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к белорускам в День матери, сказав про силу материнства.

Кстати, Белстат составил портрет матери в Беларуси: «Образованная горожанка с двумя детьми».

Тем временем мы собрали, что можно и нельзя делать на Покров Пресвятой Богородицы 14 октября, когда говорят «Зима приходит на Покров».