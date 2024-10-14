Морозы до -11 градусов ударят по Омской области завтра

В ночь на вторник температура воздуха опустится до −6…-11 градусов, при натекании облачности — до −1 градуса. Существенных осадков в этот день не ожидается. В отдельных районах на дорогах будет гололедица. Синоптики прогнозируют туман и изморозь. Днем столбик термометра покажет +2…+7 градусов.