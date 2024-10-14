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Морозы до -11 градусов ударят по Омской области завтра

Синоптики прогнозируют гололедицу на дорогах
Источник: Комсомольская правда

Завтра в Омской области температура воздуха опустится до −11 градусов. На дорогах ожидается гололедица, а регион накроют туман и изморозь. О том, какая будет погода в Омске 15 октября 2024, рассказали синоптики Обь-Иртышского УГМС.

В ночь на вторник температура воздуха опустится до −6…-11 градусов, при натекании облачности — до −1 градуса. Существенных осадков в этот день не ожидается. В отдельных районах на дорогах будет гололедица. Синоптики прогнозируют туман и изморозь. Днем столбик термометра покажет +2…+7 градусов.

Ранее мы писали, что непогода и гололедица вызвали череду аварий на дорогах в Омской области.