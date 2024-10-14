В пяти районах Самарской области ввели карантин из-за опасного заболевания

В Красноярском районе очаги заболевания были выявлены в личных подсобных хозяйствах в поселках Подлесный и Тростянка. В Борском районе под карантин попали села Языково и Благодаровка. В Безенчукском районе больных животных обнаружили в селе Натальино, а в Челно-Вершинском районе — в селе Сиделькино. В Красноармейском районе вспышка лейкоза зафиксирована в поселке Ленинский.