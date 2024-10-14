В пяти районах Самарской области ввели карантин из-за опасного заболевания

Сразу в пяти муниципалитетах Самарской области ввели карантин из-за вспышек лейкоза крупного рогатого скота. Опасное заболевание обнаружили в Красноярском, Борском, Безенчукском, Челно-Вершинском и Красноармейском районах. Соответствующие приказы о введении карантинных мер размещены на сайте областного правительства.
В Красноярском районе очаги заболевания были выявлены в личных подсобных хозяйствах в поселках Подлесный и Тростянка. В Борском районе под карантин попали села Языково и Благодаровка. В Безенчукском районе больных животных обнаружили в селе Натальино, а в Челно-Вершинском районе — в селе Сиделькино. В Красноармейском районе вспышка лейкоза зафиксирована в поселке Ленинский.
Согласно приказам регионального департамента ветеринарии, на карантинных территориях запрещено проведение сельскохозяйственных ярмарок. Доступ в личные и фермерские хозяйства, где обнаружили заболевание, ограничен. Также запрещено совместное содержание больных и здоровых животных и их вывоз за пределы карантинной зоны.
Напомним, лейкоз КРС — неизлечимое заболевание, приводящее к образованию опухолей у животных. Однако, по словам специалистов, оно не представляет угрозы для человека.