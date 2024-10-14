Исследование: москвичи стали больше интересоваться комиксами

При этом у москвичей год к году снижается интерес ко всем лидерам топа, кроме «Читай-города» (+ 26%) — на сайты «Республики» и «Москвы» в этом году заходили реже на 43% и 23% соответственно. А вот лидером по приросту трафика за год стал первый столичный магазин комиксов «Чук и Гик». Ассортимент на его сайте жители Москвы с января по сентябрь изучали на 161% чаще, чем в аналогичный период прошлого года. На втором месте по приросту трафика расположился «Букбридж» — магазин учебной и художественной литературы на иностранных языках (+ 127%). Тройку закрывает магазин интеллектуальной литературы Primus Versus (+ 50%).