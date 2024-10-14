Шашлык, поделки, мед и вино, концерты и литургия: Как пройдет второй день Храма Кишинева 14 октября — публикуем ПОЛНУЮ программу

14 октября будет посвящен молдавским традициям и культуре. Праздничный день начнется с литургии в 10:00, после которой состоятся ярмарки и выставки, предлагающие разнообразные развлечения для всей семьи.
С 11:00 на главной сцене выступят лучшие оркестры Кишинева:
- Оркестр Национального театра оперы и балета «Мария Биешу»;
- Оркестр братьев Адваховых;
- Оркестр Fluieraș;
- Кишиневская камерата;
- Кишиневский джазовый оркестр;
- Оркестр Дорела Бурлаку.
Зрителей ждут выступления популярных артистов, любимых всеми поколениями: Ольги Чолаку, Нины Круликовски, Зинаиды Жули, Николая Глиба, Михаила Чобану, Натальи Барбу, Satoshi, Magnat, Feoctist, Zdob si Zdub и многих других. Специальным гостем вечера станет известная латвийская певица Laima Vaikule.
Вход свободный для всех.