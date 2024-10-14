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Шашлык, поделки, мед и вино, концерты и литургия: Как пройдет второй день Храма Кишинева 14 октября — публикуем ПОЛНУЮ программу

В понедельник, 14 октября 2024, празднование Дней города Кишинева продолжится.

Источник: Комсомольская правда

14 октября будет посвящен молдавским традициям и культуре. Праздничный день начнется с литургии в 10:00, после которой состоятся ярмарки и выставки, предлагающие разнообразные развлечения для всей семьи.

С 11:00 на главной сцене выступят лучшие оркестры Кишинева:

  • Оркестр Национального театра оперы и балета «Мария Биешу»;
  • Оркестр братьев Адваховых;
  • Оркестр Fluieraș;
  • Кишиневская камерата;
  • Кишиневский джазовый оркестр;
  • Оркестр Дорела Бурлаку.

Зрителей ждут выступления популярных артистов, любимых всеми поколениями: Ольги Чолаку, Нины Круликовски, Зинаиды Жули, Николая Глиба, Михаила Чобану, Натальи Барбу, Satoshi, Magnat, Feoctist, Zdob si Zdub и многих других. Специальным гостем вечера станет известная латвийская певица Laima Vaikule.

Вход свободный для всех.

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