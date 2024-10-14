На территории строящегося кампуса МГСУ появится ледовая арена

«Общая площадь ледовой арены составит пять тысяч квадратных метров. Объект возведут в рамках реконструкции существующего Дворца спорта. На территории этого проекта также запланировано строительство научно-образовательного кластера площадью 145 тысяч квадратных метров, общежития на 960 мест, учебного корпуса института физической культуры и спорта площадью 24 тысячи квадратных метров», — отметила Юлиана Княжевская.