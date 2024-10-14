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В Беларуси стартовала Неделя родительской любви

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 14 октября, в День матери, стартовала Неделя родительской любви. Продлится она до 21 октября — Дня отца. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

Мероприятия, запланированные на этой неделе, будут способствовать популяризации родительства, семейных ценностей. Наиболее значимым республиканским мероприятием станет форум «Разговор о важном: счастливая семья — сильное государство». Организатором выступает Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь. Форум состоится 15 октября в Полоцке.

Под эгидой Министерства здравоохранения 18 октября состоится республиканский круглый стол «Здоровая семья — сильное государство» с награждением победителей и лауреатов конкурса «Святость рождения — 2024».

Министерство труда и социальной защиты 21 октября приглашает на диалоговую площадку «Отцовство и карьера: как совмещать?» с презентацией серии видеороликов социальной телерекламы «Отцовство: баланс семьи и работы».

Пройдет и множество республиканских конкурсов. Так, 18—19 октября в Жлобине пройдет финал семейного конкурса «Семья! Служим вместе!», организаторы Министерство внутренних дел и Гомельский облисполком.

В Неделю родительской любви состоится и финал творческого конкурса среди СМИ «Крепка семья — крепка держава». Организаторы конкурса — Министерство информации и Белорусский союз женщин.

А также состоится фестиваль семейных практик для воспитанников учреждений дошкольного образования и их родителей «СУПЕР семья». Организатор — Министерство образования.

Непосредственно в День матери и в День отца во всех храмах пройдут молебны во здравие всех матерей и во здравие всех отцов.

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