Мероприятия, запланированные на этой неделе, будут способствовать популяризации родительства, семейных ценностей. Наиболее значимым республиканским мероприятием станет форум «Разговор о важном: счастливая семья — сильное государство». Организатором выступает Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь. Форум состоится 15 октября в Полоцке.
Под эгидой Министерства здравоохранения 18 октября состоится республиканский круглый стол «Здоровая семья — сильное государство» с награждением победителей и лауреатов конкурса «Святость рождения — 2024».
Министерство труда и социальной защиты 21 октября приглашает на диалоговую площадку «Отцовство и карьера: как совмещать?» с презентацией серии видеороликов социальной телерекламы «Отцовство: баланс семьи и работы».
Пройдет и множество республиканских конкурсов. Так,
В Неделю родительской любви состоится и финал творческого конкурса среди СМИ «Крепка семья — крепка держава». Организаторы конкурса — Министерство информации и Белорусский союз женщин.
А также состоится фестиваль семейных практик для воспитанников учреждений дошкольного образования и их родителей «СУПЕР семья». Организатор — Министерство образования.
Непосредственно в День матери и в День отца во всех храмах пройдут молебны во здравие всех матерей и во здравие всех отцов.
В Беларуси стартовала Неделя родительской любви
14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 14 октября, в День матери, стартовала Неделя родительской любви. Продлится она до 21 октября — Дня отца. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.
Мероприятия, запланированные на этой неделе, будут способствовать популяризации родительства, семейных ценностей. Наиболее значимым республиканским мероприятием станет форум «Разговор о важном: счастливая семья — сильное государство». Организатором выступает Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь. Форум состоится 15 октября в Полоцке.