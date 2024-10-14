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Три человека пострадали из-за перевернувшегося на дороге Уфа-Оренбург квадроцикла

В Уфе в ДТП с квадроциклом пострадали три человека
Источник: Комсомольская правда

Вчера рано утром, 13 октября, в ДТП с квадроциклом пострадали три человека. Об этом рассказала пресс-служба Госавтоинспекции столицы Башкирии.

Авария случилась на автодороге Уфа-Оренбург. 40-летний водитель врезался в металлическое ограждение, после чего квадроцикл перевернулся. В результате происшествия мужчина получил серьезные увечья, его госпитализировали. Также травмировались два пассажира, им оказали медицинскую помощь, а затем отпустили.

— В медицинском учреждении у водителя квадроцикла произведен забор крови на этанол. По факту ДТП начато административное расследование, — сообщает городская дорожная полиция.

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