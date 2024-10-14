Холодные ночи и дождливые дни: Узгидромет рассказал о погоде на неделе

К середине недели, в среду, дожди сохранятся только в областях Ферганской долины, в остальных районах осадков не будет. Температура воздуха в эти дни будет ниже климатической нормы на 6−8 градусов. В ночные часы столбики термометров опустятся до 3−8 градусов тепла, а в северных районах возможны заморозки до 0−2 градусов ниже нуля. Днем температура не поднимется выше 13−18 градусов.