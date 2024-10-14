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Холодные ночи и дождливые дни: Узгидромет рассказал о погоде на неделе

На этой неделе жителей Узбекистана ожидают дождливые дни и холодные ночи. Как сообщает Узгидромет, в страну пришел холодный и влажный фронт с территории Урала (Россия).

Сейчас в Олбани: +7° 2 м/с 97% 745 мм рт. ст. +8°

Погода на неделю: чего ожидать?

Сегодня и завтра на большинстве территорий Узбекистана пройдут дожди, особенно сильные осадки ожидаются в предгорных и горных районах, где на высоте возможен переход дождя в снег. Исключение составят северные регионы страны, где осадков не ожидается.

К середине недели, в среду, дожди сохранятся только в областях Ферганской долины, в остальных районах осадков не будет. Температура воздуха в эти дни будет ниже климатической нормы на 6−8 градусов. В ночные часы столбики термометров опустятся до 3−8 градусов тепла, а в северных районах возможны заморозки до 0−2 градусов ниже нуля. Днем температура не поднимется выше 13−18 градусов.

Тенденция к потеплению к концу недели

К четвергу и пятнице антициклон начнет смещаться на восток, что приведет к снижению вероятности осадков. Ночные температуры сохранятся в пределах 3−8 градусов тепла, а к пятнице днем воздух прогреется до 17−22 градусов.

Согласно прогнозам Узгидромета, 16—17 октября местами по республике возможно усиление ветра до 13−18 м/с, а также туман в некоторых районах.

Погода в Ташкенте

В столице ожидаются дождливые дни сегодня и завтра. Ветер будет западный со скоростью 5−10 м/с. Сегодня днем температура воздуха составит 15−17 градусов, ночью понизится до 8−10 градусов, а завтра днем температура не превысит 13−15 градусов.

16—17 октября в Ташкенте осадков не ожидается. Ветер изменит направление на восточный, со скоростью 3−8 м/с. Ночные температуры в эти дни составят 3−6 градусов, а днем воздух прогреется до 13−16 градусов.