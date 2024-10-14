Холодные ночи и дождливые дни: Узгидромет рассказал о погоде на неделе

Погода на неделю: чего ожидать?
Сегодня и завтра на большинстве территорий Узбекистана пройдут дожди, особенно сильные осадки ожидаются в предгорных и горных районах, где на высоте возможен переход дождя в снег. Исключение составят северные регионы страны, где осадков не ожидается.
К середине недели, в среду, дожди сохранятся только в областях Ферганской долины, в остальных районах осадков не будет. Температура воздуха в эти дни будет ниже климатической нормы на 6−8 градусов. В ночные часы столбики термометров опустятся до 3−8 градусов тепла, а в северных районах возможны заморозки до 0−2 градусов ниже нуля. Днем температура не поднимется выше 13−18 градусов.
Тенденция к потеплению к концу недели
К четвергу и пятнице антициклон начнет смещаться на восток, что приведет к снижению вероятности осадков. Ночные температуры сохранятся в пределах 3−8 градусов тепла, а к пятнице днем воздух прогреется до 17−22 градусов.
Согласно прогнозам Узгидромета,
Погода в Ташкенте
В столице ожидаются дождливые дни сегодня и завтра. Ветер будет западный со скоростью 5−10 м/с. Сегодня днем температура воздуха составит 15−17 градусов, ночью понизится до 8−10 градусов, а завтра днем температура не превысит 13−15 градусов.