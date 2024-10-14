Победим с верой православной — в Крыму поздравили православных с Покровом

«В то же время, по словам нашего патриарха, Покров — русский праздник, в календарях других Церквей его нет. И это неслучайно, потому что вся история России связана с чудесами Божией Матери. Именно с ее помощью и заступничеством наш народ всегда связывал свои победы. Так было, и так будет, если мы сохраним православную веру», — написал он в своем Telegram-канале.