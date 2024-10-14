Победим с верой православной — в Крыму поздравили православных с Покровом

Покров Пресвятой Богородицы — один из самых почитаемых на Руси церковных праздников, установленный в честь воспоминания о чудесном спасении Константинополя от нашествия врагов, когда Матерь Божия укрыла своим Покровом город, защитив его, напомнил Аксенов.
«В то же время, по словам нашего патриарха, Покров — русский праздник, в календарях других Церквей его нет. И это неслучайно, потому что вся история России связана с чудесами Божией Матери. Именно с ее помощью и заступничеством наш народ всегда связывал свои победы. Так было, и так будет, если мы сохраним православную веру», — написал он в своем Telegram-канале.
Как отметил в свою очередь председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, Богородица не оставляет тех, кто обращается к ней за помощью, и это подтверждается множеством событий, известных в истории нашей страны.
«Покров Пресвятой Девы Марии хранит Россию, помогает нам вместе пережить трудные ситуации и выйти из них достойно. И сегодня Пресвятая Богородица оберегает наших бойцов, находящихся на передовой СВО, направляет наш народ к Победе», — написал он в своем Telegram-канале.