Ушли в зимнюю спячку: Фонтаны отключили в Петербурге до весны

Специалисты сначала сольют воду из трубопроводной системы, демонтируют насосное оборудование и подсветку, а после герметизируют и подготовят устройства фонтанов к холодам. А в зимний период все оборудование водных жемчужин проверят на работоспособность. Если потребуется, то будут заменены детали и узлы, чтобы весной все сооружения были полностью подготовлены к открытию сезона.