Ушли в зимнюю спячку: Фонтаны отключили в Петербурге до весны

В Петербурге с каждым днем становится все холоднее. Иногда уже наблюдаются ночные заморозки. А это неблагоприятным образом сказывается на фонтанах. Поэтому все водные жемчужины решено отключить. Вчера, 13 октября, они работали последний день. А сегодня, 14 октября, сооружения начнут подготавливать к зимней спячке.
— Сотрудникам ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» предстоит выполнить комплекс технических мероприятий, которые помогут защитить оборудование сооружений от воздействия низких температур, — сообщали ранее в пресс-службе Смольного.
Специалисты сначала сольют воду из трубопроводной системы, демонтируют насосное оборудование и подсветку, а после герметизируют и подготовят устройства фонтанов к холодам. А в зимний период все оборудование водных жемчужин проверят на работоспособность. Если потребуется, то будут заменены детали и узлы, чтобы весной все сооружения были полностью подготовлены к открытию сезона.
Кстати, в этом году жителей и гостей Северной столицы радовали 100 водных жемчужин, в том числе три фонтанных комплекса.