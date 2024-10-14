Очереди грузовых фур исчезли на границе Беларуси с Польшей. Подробности опубликованы на официальном сайте Государственного пограничного комитета.
Согласно данным на 08.00 14 октября 2024 года, в пункте пропуска «Козловичи» («Кукурыки» с польской стороны) нет очередей из грузовых фур. Однако очереди фиксируются на литовском и латвийском направлениях.
Так, на литовском направлении в пункте пропуска «Бенякони» («Шальчининкай») въезда на территорию ЕС ожидают 600 фур, а в «Каменном Логе» («Мядининкай») в очереди находятся 530 грузовиков. На латвийском направлении в пункте пропуска «Григоровщина» («Патерниеки») выезда ждут 150 фур.
Тем временем в погранпункте «Брест» зону ожидания расширят до 500 авто: «Появился фуд-трак и места для отдыха, расширят зону ожидания».
Ранее глава ГТК Беларуси сказал про диалог с Западом через посты и пункты пропуска.
А еще глава ГТК сказал о работе таможни в погранпунктах на границе с Украиной.