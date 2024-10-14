В Самаре завершилась навигация скоростных судов «Валдай» 13 октября

В Самаре закончилась навигация скоростных судов на подводных крыльях «Валдай». За этот сезон количество пассажиров достигло почти 60 тысяч. Об этом сообщили 13 октября 2024 года в компании «ВОЛГА-Трэвэл».
«По сравнению с прошлым навигационным сезоном пассажиров стало больше. Самое время поблагодарить всех, кто выбрал нас. Мы развиваемся и становимся лучше для вас», — рассказали в пресс-службе.
В этом году самарцы смогли прокатиться на четырех оранжевых скоростных судах, которые носят имена Ильи Репина, Валерия Грушина, Дмитрия Шостаковича и Эльдара Рязанова. В судоходной компании поблагодарили работников, капитанов и экипажи.
С 23 сентября сокращали число рейсов «Валдаев», курсирующих из Самары до Винновки и Ширяево. Но в октябре навигация закрылась совсем.