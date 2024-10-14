Самый длинный мост в Казахстане испытали на прочность

«Для проверки мостовой конструкции была задействована колонна из 15 груженых самосвалов, общая нагрузка которых составила 450 тонн. Специальные датчики фиксировали показатели деформации, вибрации и распределения нагрузки на сооружение. Результаты испытаний подтвердили, что новый мост через Бухтарминское водохранилище отвечает всем нормативным требованиям безопасности и может выдержать высокие нагрузки», — говорится в сообщении.