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Самый длинный мост в Казахстане испытали на прочность

Конструкция может выдержать нагрузку в 450 тонн.

В Восточно-Казахстанской области завершены испытания двухполосного моста через Бухтарминское водохранилище, протяженностью 1316 метров. Это самый длинный мост в Казахстане, который станет важным звеном в транспортной сети региона, сообщает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта.

«Для проверки мостовой конструкции была задействована колонна из 15 груженых самосвалов, общая нагрузка которых составила 450 тонн. Специальные датчики фиксировали показатели деформации, вибрации и распределения нагрузки на сооружение. Результаты испытаний подтвердили, что новый мост через Бухтарминское водохранилище отвечает всем нормативным требованиям безопасности и может выдержать высокие нагрузки», — говорится в сообщении.

Двухполосный мост обеспечит круглогодичное бесперебойное движение транспорта между Жарминским, Катон-Карагайским, Курчумским, Кокпектинским, Зайсанским и районом Алтай Восточно-Казахстанской области.