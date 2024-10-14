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Врачи из Иркутской области получают специальную выплату размером до 50 тысяч

Больницы сами составляют список тех, кто вправе получать деньги
Источник: Комсомольская правда

Медицинским работникам из Иркутской области положены специальные социальные выплаты. Как рассказали КП-Иркутск в Отделении Социального фонда России по Иркутской области, деньги получают более 12,5 тысяч человек, в 2024 на эти цели выделили более 1,5 миллиарда рублей.

Размер выплаты определяется категорией специалиста, видом организации и населенным пунктом, где работает медик. Так можно получать от 4,5 до 50 тысяч рублей. Деньги перечисляют в течение семи рабочих дней, после того, как поступят необходимые сведения из медицинской организации.

— С 1 марта этого года повысили размеры ежемесячных специальных социальных выплат для медработников, которые трудятся в сельской местности, районных центрах и малых городах, — пояснил управляющий Отделением Социального фонда России по Иркутской области Алексей Макаров.

Теперь в населенных пунктах, где живет менее 50 тысяч человек, врачам выплачивают до 50 тысяч, среднему медперсоналу — до 30 тысяч. А там, где население не более 100 тысяч человек, выплату врачам увеличили до 29 тысяч рублей, среднему медперсоналу — до 13 тысяч.

Чтобы получать выплату, никуда не нужно обращаться. Больницы сами составляют список работников, которые имеют право на получение денег.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что с 18 по 24 октября на улице Рабочего Штаба в Иркутске ограничат движение машин.