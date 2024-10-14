Врачи из Иркутской области получают специальную выплату размером до 50 тысяч

Теперь в населенных пунктах, где живет менее 50 тысяч человек, врачам выплачивают до 50 тысяч, среднему медперсоналу — до 30 тысяч. А там, где население не более 100 тысяч человек, выплату врачам увеличили до 29 тысяч рублей, среднему медперсоналу — до 13 тысяч.