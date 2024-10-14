Вернувшийся «Остров чистоты и вкуса» откроет 60 магазинов в Беларуси в 2024

Вернувшийся «Остров чистоты и вкуса» откроет 60 магазинов в Беларуси до конца 2024 года. Подробности порталу MЛЫН.BY рассказала заместитель директора по маркетингу «АйландГрупп» Светлана Кузьмич.
По ее словам, до конца 2024 года компания планирует открыть в Беларуси примерно 60 магазинов, а к концу 2025 году — 250 торговых точек по всей Беларуси. Она пояснила, что особое внимание уделяется выбору локаций, которые удобны для населения.
— Наш главный критерий — доступность для населения, — обратила внимание Кузьмич.
Сейчас в Минской области работают шесть магазинов «Остров чистоты и вкуса». Речь идет про Марьину Горку, Столбцы, Слуцк, Дзержинск, поселок Дружный (Пуховичский район). В общей сложности по всей стране насчитывается 27 магазинов данной сети. Отмечается, что в Минске сегодня работают четыре магазина сети, а на неделе будут открыты еще два.
Сказано, что новый собственник сети «Остров чистоты и вкуса», уже имея продолжительный опыт в оптовом бизнесе, планирует развитие розничной торговли. Так, компания сосредоточена на открытии новых магазинов указанной сети по всей стране.
— Важным шагом стало создание новой команды, состоящей из лучших управленцев страны, — уточнила заместитель директора по маркетингу.
Она также добавила, что сеть активно сотрудничает как с белорусскими производителями и импортерами продукции, так и с зарубежными поставщиками.
Напомним, что магазины сети «Остров чистоты и вкуса» заработали в Беларуси: «Мы начинаем новую историю».
Ранее МАРТ заявлял, что у бренда «Остров чистоты и вкуса» будет новый собственник.
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