Олбани
+7°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вернувшийся «Остров чистоты и вкуса» откроет 60 магазинов в Беларуси в 2024

«Остров чистоты и вкуса» планирует открыть 60 магазинов до конца 2024 в Беларуси
Источник: Комсомольская правда

Вернувшийся «Остров чистоты и вкуса» откроет 60 магазинов в Беларуси до конца 2024 года. Подробности порталу MЛЫН.BY рассказала заместитель директора по маркетингу «АйландГрупп» Светлана Кузьмич.

По ее словам, до конца 2024 года компания планирует открыть в Беларуси примерно 60 магазинов, а к концу 2025 году — 250 торговых точек по всей Беларуси. Она пояснила, что особое внимание уделяется выбору локаций, которые удобны для населения.

— Наш главный критерий — доступность для населения, — обратила внимание Кузьмич.

Сейчас в Минской области работают шесть магазинов «Остров чистоты и вкуса». Речь идет про Марьину Горку, Столбцы, Слуцк, Дзержинск, поселок Дружный (Пуховичский район). В общей сложности по всей стране насчитывается 27 магазинов данной сети. Отмечается, что в Минске сегодня работают четыре магазина сети, а на неделе будут открыты еще два.

Сказано, что новый собственник сети «Остров чистоты и вкуса», уже имея продолжительный опыт в оптовом бизнесе, планирует развитие розничной торговли. Так, компания сосредоточена на открытии новых магазинов указанной сети по всей стране.

— Важным шагом стало создание новой команды, состоящей из лучших управленцев страны, — уточнила заместитель директора по маркетингу.

Она также добавила, что сеть активно сотрудничает как с белорусскими производителями и импортерами продукции, так и с зарубежными поставщиками.

Напомним, что магазины сети «Остров чистоты и вкуса» заработали в Беларуси: «Мы начинаем новую историю».

Ранее МАРТ заявлял, что у бренда «Остров чистоты и вкуса» будет новый собственник.

Тем временем мы собрали, что можно и нельзя делать на Покров Пресвятой Богородицы 14 октября, когда говорят «Зима приходит на Покров».