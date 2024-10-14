Вернувшийся «Остров чистоты и вкуса» откроет 60 магазинов в Беларуси в 2024

Сейчас в Минской области работают шесть магазинов «Остров чистоты и вкуса». Речь идет про Марьину Горку, Столбцы, Слуцк, Дзержинск, поселок Дружный (Пуховичский район). В общей сложности по всей стране насчитывается 27 магазинов данной сети. Отмечается, что в Минске сегодня работают четыре магазина сети, а на неделе будут открыты еще два.