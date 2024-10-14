На Алтае ввели выплату за сообщение о пьяном водителе

«Мы приняли решение о единовременной выплате в размере 5 тысяч рублей за сообщение о нетрезвых водителях. Это должно повысить безопасность на дорогах и сократить число “пьяных” ДТП», — написал Турчак.
При этом глава региона «реабилитировал» туристов, которых часто обвиняют в аварийности на дорогах региона.
«Статистика говорит об обратном. Превышение скорости, “пьяное” вождение, выезд на встречку. Наибольшее число ДТП с погибшими было в июле — в восьми из 10 этих аварий участниками ДТП были местные жители», — отметил Турчак.