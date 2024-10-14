Стало известно, когда в Петербурге выпадет первый снег

«В течение суток ожидается переменная облачность, небольшой снег, сильный туман. Температура ночью от +3 до +5 градусов, а днем от +5 до +7. Ветер западный, умеренный», — указано в прогнозе.
О снежном покрове говорить рано, потому что прогноз предварительный. Однако можно предположить, что выпавший снег сразу растает, потому что 16 октября в Санкт-Петербурге ожидается до +10 °C.
Теплая погода, по данным синоптиков, сохранится в городе до конца недели. Температура днем будет достигать +11 °C, осадков не ожидаются.