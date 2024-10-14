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Стало известно, когда в Петербурге выпадет первый снег

По данным погодного центра «Фобос», первый снег в Санкт-Петербург ожидается 15 октября.

Сейчас в Олбани: +8° 2 м/с 87% 746 мм рт. ст. +7°

«В течение суток ожидается переменная облачность, небольшой снег, сильный туман. Температура ночью от +3 до +5 градусов, а днем от +5 до +7. Ветер западный, умеренный», — указано в прогнозе.

О снежном покрове говорить рано, потому что прогноз предварительный. Однако можно предположить, что выпавший снег сразу растает, потому что 16 октября в Санкт-Петербурге ожидается до +10 °C.

Теплая погода, по данным синоптиков, сохранится в городе до конца недели. Температура днем будет достигать +11 °C, осадков не ожидаются.