Ветер снова выдул воду из реки Дон в Ростовской области

В Ростовской области уровень реки Дон понизился во время ветрового сгона воды. Об этом говорится на сайте ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС».
— К утру 13 октября на участке от Аксая до Азова уровни понизились ниже неблагоприятных отметок на 18−19 см. К утру 14 октября в устье Дона, на том же участке, сохранятся низкие уровни воды, в пределах и ниже неблагоприятных отметок, — сообщают синоптики.
При этом специалисты подчеркивают, что «опасных явлений не ожидается».
Напомним, днем 14 октября в Ростове-на-Дону воздух прогреется до +15−17 градусов, временами возможны осадки. Ветер будет восточным и юго-восточным 8−13 м/с, иногда с порывами до 15−18 м/с.
В среднем по региону днем ожидается +5−10, местами до +14, а по югу до +19 градусов. Дожди в отдельных территориях прогнозируют небольшие и умеренные с ветром до 8−13 м/с, порывы при этом будут достигать 15−19 м/с.