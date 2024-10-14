Ветер снова выдул воду из реки Дон в Ростовской области

— К утру 13 октября на участке от Аксая до Азова уровни понизились ниже неблагоприятных отметок на 18−19 см. К утру 14 октября в устье Дона, на том же участке, сохранятся низкие уровни воды, в пределах и ниже неблагоприятных отметок, — сообщают синоптики.