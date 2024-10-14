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В Челябинске начали борьбу с гололедом

ЧЕЛЯБИНСК, 14 октября, ФедералПресс. В Челябинске выйдут на борьбу с гололедом. Дороги и тротуары будут посыпать реагентами. В мэрии на аппаратном совещании подвели итоги борьбы с первым снегом.

Сейчас в Олбани: +8° 2 м/с 87% 746 мм рт. ст. +7°

«На этой неделе дневные температуры будут положительными. С учетом перехода через ноль в ночное время прошу сконцентрироваться на обработке противогололедной смесью остановок общественного транспорта и пешеходных тротуаров. Вижу, что эта работа ведется, ее нужно продолжать», — цитирует и. о. главы города Александра Астахова издание «КП-Челябинск».

На этой неделе будут осуществлены контрольные выезды по обращениям населения по содержанию общего имущества и дворовых территорий.

Также в мэрии обсудили и вывоз снега с улиц.

Вице-мэр Андрей Ксензов отметил, что на снегосвалку уже направлено 2760 кубометров снега.

ЖКХ