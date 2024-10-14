В Челябинске начали борьбу с гололедом

«На этой неделе дневные температуры будут положительными. С учетом перехода через ноль в ночное время прошу сконцентрироваться на обработке противогололедной смесью остановок общественного транспорта и пешеходных тротуаров. Вижу, что эта работа ведется, ее нужно продолжать», — цитирует и. о. главы города Александра Астахова издание «КП-Челябинск».