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«Секрет – в морепродуктах!»: Под Ростовом многодетный отец точно знал, что шестым ребенок будет именно дочь

Многодетные родители из Ростовской области рассказали, какие продукты нужны в меню, чтобы родилась девочка
Источник: Комсомольская правда

В Волгодонске Ростовской области супруги Татьяна и Ярослав Донсковы уже давно забыли, что означает слово «скука». Часто бывает, что им самим не до себя: нужно проконтролировать старших детей, отвезти в садик средних — пятилетних двойняшек, уложить спать младшую дочь — трехмесячную Алису.

Свидетельство о рождении Алисы выдали в торжественной обстановке. Фото: из архива семьи

МЕСТО ВСТРЕЧИ — ШАХМАТНЫЙ КЛУБ.

В семье — шестеро детей. Старшая — вчерашняя студентка, и живет отдельно. Второй ребенок — 16-летний сын — вот-вот выпорхнет из родительского гнезда и поедет учиться в город побольше. Средний семилетний сын только пошел в первый класс. Пятилетние братики-двойняшки пока что посещают детсад. А самая младшенькая еще даже не научилась сидеть.

По словам Татьяны, с будущим мужем она была знакома со школьной скамьи.

— Я ходила в шахматный клуб, который посещал и Ярослав. Там мы впервые друг друга и увидели.

После школы будущие супруги на какое-то время потеряли друг друга из вида. А потом случайная встреча в городе переросла в отношения, а позже — и в брак.

Супруги почему-то всегда знали, что будут многодетными родителями. Когда старшие дети подросли, решились на третьего ребенка.

Татьяна гордится сыновьями! Фото: из архива семьи

БЕРЕМЕННОСТЬ С СЮРПРИЗОМ.

Татьяна говорит, что материнство делает ее по настоящему счастливой. Когда третьему ребенку исполнилось два года, женщина вновь забеременела.

Но эта беременность была особенной, с сюрпризом.

— Ни у меня, ни у мужа в роду никогда не было двойняшек. Поэтому когда на УЗИ мне сказали, что я стану мамой сыновей, я была в шоке! Муж в это время находился на работе. Выйдя из кабинета врача, сразу позвонила ему.

А вот Ярослав, казалось бы, и не удивился.

— Точно двойня? — переспросил он, боясь, что врач мог ошибиться.

Братья появились на свет чуть раньше положенного срока.

— Я до Ростова не доехала, рожала в Волгодонске. Вы знаете, мальчики — полная противоположность друг друга. Они с рождения даже спали в разные часы. Один — жаворонок, второй — сова. И поначалу с двойняшками было непросто. Но я справилась. Старшие дети помогали и муж.

Муж и жена уже воспитывали дочь и четверых сыновей, когда поняли, что для полного счастья им не хватает еще одной девочки. Фото: из архива семьи

«ПРОСТО МЕЧТАЛИ О ДЕВОЧКЕ».

Многодетная мама чуть выдохнула, когда ребята пошли в сад. Как-то Ярослав признался жене, что очень хочет еще одну дочку. Желание мужчины оказалось взаимным.

— Мы просто мечтали о девочке. Я не верю в гороскопы, в предсказания, в астрологию и прочее. Полагаюсь на науку и медицину. Как раз в тот период мне попалась в сети статья о том, что на будущий пол ребенка влияет много факторов, начиная от группы крови родителей, заканчивая выбором продуктов. Автор утверждал, что морепродукты увеличивают шанс на то, что в будущем родиться дочь.

Тогда Татьяна просто пробежала статью глазами и быстро выкинула содержание текста из головы. А через пару месяцев семья поехала отдыхать в Крым.

Морепродукты по приятным ценам стали отличным дополнением к морю и солнцу.

— Устрицы, креветки и так далее там стоили на порядок дешевле, чем в Волгодонске. Почему бы не побаловать себя на отдыхе? — решила семья.

И тут Татьяна вспомнила ту самую статью в интернете… В общем, морепродукты в тот отпуск ели от души. Такое меню понравилось всем членам семьи. Вернувшись в город, мидии и креветки включили в список основных покупок в супермаркете.

А через пару месяцев Татьяна узнала, что вновь беременна. Пол ребенка им сказали на очень раннем сроке, примерно на девяти неделях.

— Девочка, — заключил УЗИ-специалист.

И Татьяна лишь счастливо улыбнулась.

Татьяна и Ярослав счастливы, что стали родителями таких замечательных детей! Фото: из архива семьи

«СУДЬБА СДЕЛАЛА НАМ ШИКАРНЫЙ ПОДАРОК».

Младшая дочь родилась в День любви, семьи и верности и в Год семьи.

— Весь секрет в морепродуктах, — шутит она. — На самом деле, я, конечно, не особо верю в силу меню. Просто мы очень-очень хотели дочь, и судьба сделала нашей семье шикарный подарок!

Сейчас Алисе три месяца.

— Она — наше маленькое солнышко, — улыбается мама.

Старшие ребята и папа просто пылинки сдувают с малышки и с удовольствием нянчатся с ней.

— А как иначе?! Ведь и они тоже очень хотели сестренку, — говорит Татьяна.

Младшая сестренка купается во внимании братьев. Фото: из архива семьи

Эта мечта семьи уже сбылась. На очереди — другая. Как только младшая дочь чуть подрастет, родители начнут строить дом. Участок под него уже есть.

Так что абсолютно точно можно сказать, семье Донсковых еще долго не придется думать о том, чем же себя занять, чтобы не было скучно!