«Секрет – в морепродуктах!»: Под Ростовом многодетный отец точно знал, что шестым ребенок будет именно дочь

— Мы просто мечтали о девочке. Я не верю в гороскопы, в предсказания, в астрологию и прочее. Полагаюсь на науку и медицину. Как раз в тот период мне попалась в сети статья о том, что на будущий пол ребенка влияет много факторов, начиная от группы крови родителей, заканчивая выбором продуктов. Автор утверждал, что морепродукты увеличивают шанс на то, что в будущем родиться дочь.