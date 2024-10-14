«Секрет – в морепродуктах!»: Под Ростовом многодетный отец точно знал, что шестым ребенок будет именно дочь

В Волгодонске Ростовской области супруги Татьяна и Ярослав Донсковы уже давно забыли, что означает слово «скука». Часто бывает, что им самим не до себя: нужно проконтролировать старших детей, отвезти в садик средних — пятилетних двойняшек, уложить спать младшую дочь — трехмесячную Алису.
МЕСТО ВСТРЕЧИ — ШАХМАТНЫЙ КЛУБ.
В семье — шестеро детей. Старшая — вчерашняя студентка, и живет отдельно. Второй ребенок — 16-летний сын — вот-вот выпорхнет из родительского гнезда и поедет учиться в город побольше. Средний семилетний сын только пошел в первый класс. Пятилетние братики-двойняшки пока что посещают детсад. А самая младшенькая еще даже не научилась сидеть.
По словам Татьяны, с будущим мужем она была знакома со школьной скамьи.
— Я ходила в шахматный клуб, который посещал и Ярослав. Там мы впервые друг друга и увидели.
После школы будущие супруги на какое-то время потеряли друг друга из вида. А потом случайная встреча в городе переросла в отношения, а позже — и в брак.
Супруги почему-то всегда знали, что будут многодетными родителями. Когда старшие дети подросли, решились на третьего ребенка.
БЕРЕМЕННОСТЬ С СЮРПРИЗОМ.
Татьяна говорит, что материнство делает ее по настоящему счастливой. Когда третьему ребенку исполнилось два года, женщина вновь забеременела.
Но эта беременность была особенной, с сюрпризом.
— Ни у меня, ни у мужа в роду никогда не было двойняшек. Поэтому когда на УЗИ мне сказали, что я стану мамой сыновей, я была в шоке! Муж в это время находился на работе. Выйдя из кабинета врача, сразу позвонила ему.
А вот Ярослав, казалось бы, и не удивился.
— Точно двойня? — переспросил он, боясь, что врач мог ошибиться.
Братья появились на свет чуть раньше положенного срока.
— Я до Ростова не доехала, рожала в Волгодонске. Вы знаете, мальчики — полная противоположность друг друга. Они с рождения даже спали в разные часы. Один — жаворонок, второй — сова. И поначалу с двойняшками было непросто. Но я справилась. Старшие дети помогали и муж.
«ПРОСТО МЕЧТАЛИ О ДЕВОЧКЕ».
Многодетная мама чуть выдохнула, когда ребята пошли в сад. Как-то Ярослав признался жене, что очень хочет еще одну дочку. Желание мужчины оказалось взаимным.
— Мы просто мечтали о девочке. Я не верю в гороскопы, в предсказания, в астрологию и прочее. Полагаюсь на науку и медицину. Как раз в тот период мне попалась в сети статья о том, что на будущий пол ребенка влияет много факторов, начиная от группы крови родителей, заканчивая выбором продуктов. Автор утверждал, что морепродукты увеличивают шанс на то, что в будущем родиться дочь.
Тогда Татьяна просто пробежала статью глазами и быстро выкинула содержание текста из головы. А через пару месяцев семья поехала отдыхать в Крым.
Морепродукты по приятным ценам стали отличным дополнением к морю и солнцу.
— Устрицы, креветки и так далее там стоили на порядок дешевле, чем в Волгодонске. Почему бы не побаловать себя на отдыхе? — решила семья.
И тут Татьяна вспомнила ту самую статью в интернете… В общем, морепродукты в тот отпуск ели от души. Такое меню понравилось всем членам семьи. Вернувшись в город, мидии и креветки включили в список основных покупок в супермаркете.
А через пару месяцев Татьяна узнала, что вновь беременна. Пол ребенка им сказали на очень раннем сроке, примерно на девяти неделях.
— Девочка, — заключил УЗИ-специалист.
И Татьяна лишь счастливо улыбнулась.
«СУДЬБА СДЕЛАЛА НАМ ШИКАРНЫЙ ПОДАРОК».
Младшая дочь родилась в День любви, семьи и верности и в Год семьи.
— Весь секрет в морепродуктах, — шутит она. — На самом деле, я, конечно, не особо верю в силу меню. Просто мы очень-очень хотели дочь, и судьба сделала нашей семье шикарный подарок!
Сейчас Алисе три месяца.
— Она — наше маленькое солнышко, — улыбается мама.
Старшие ребята и папа просто пылинки сдувают с малышки и с удовольствием нянчатся с ней.
— А как иначе?! Ведь и они тоже очень хотели сестренку, — говорит Татьяна.
Эта мечта семьи уже сбылась. На очереди — другая. Как только младшая дочь чуть подрастет, родители начнут строить дом. Участок под него уже есть.
Так что абсолютно точно можно сказать, семье Донсковых еще долго не придется думать о том, чем же себя занять, чтобы не было скучно!