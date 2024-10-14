Свердловский министр ЖКХ заявил, что отопление в регионе подается на 100%

«Муниципальные власти завершают работу с паспортами готовности к отопительному сезону, эти документы должны быть приняты на региональном уровне в начале ноября. В этом году, во время подготовительного периода, значительный объем сетей заменен и обновлен. Сейчас важно сохранять стабильную работу всех систем и не допускать технологических сбоев», — отметил Смирнов.